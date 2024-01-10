إفتتاح مركز الرسالة للإسعافات الأولية في مفوضية بيروت

إفتتحت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية مفوضية بيروت (الدفاع المدني) "مركز الرسالة للاسعافات الاولية"، في مبنى المقر العام الشياح - روضة الشهيدين، برعاية وحضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة، المفوض العام للجمعية قاسم عبيد واعضاء من المفوضية العامة، مسؤول العلاقات الخارجية في "حركة امل" علي حايك، مسؤول الخدمات المركزي مفيد الخليل، مسؤول اقليم بيروت محمد عباني واعضاء من قيادة الاقليم، رئيس بلدية الغبيري معن خليل، مفتش عام جمعية كشافة الرسالة علي عباس، مسؤولة "واحة الامل" فاطمة قبلان، وفد من الهيئة الصحية الإسلامية ممثلآ بالقائد رجا زريق، رئيس مركز الغبيري في الدفاع المدني اللبناني نادر حمدان، ممثل جمعية شغف للعناية التلطفية، ممثل عن بلدية حارة حريك، ممثل فوج إطفاء الضاحية حسين كريم، وفد من قيادة الدفاع المدني في الجمعية وعدد من الاطباء والممرضين واعضاء مناطق حركية.

قدم الحفل عبد اللطيف عيسى بدأ بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها المقرئ لقمان عياش، ومن ثم كلمة لمفوض الدفاع المدني في بيروت ساري بداح رحب فيها بالحضور مستعرضاً الآلية التي يتم العمل على أساسها والمشاريع المستقبلية للدفاع المدني.

ونوه النائب فادي علامة من جهته، بالعمل الجبار الذي يقوم به جهاز الدفاع المدني على كل الاصعدة. وأشار إلى أن "الخدمة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية تعتبر خطوة على الطريق الصحيح في انتظار إقرار قانون التغطية الصحية الشاملة (البطاقة الصحية) والذي نعتبره في كتلة التنمية والتحرير أولوية نظراً لأهميته الإجتماعية وخطوة إصلاحية تأخرنا في إنجازها بسبب مسألة الحوكمة والتمويل".

وفي الختام تم تخريج دفعة دراسة مدرب اسعافات اولية ووزعت الشهادات على المدربين.