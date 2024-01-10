إستقبل البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، رئيس "التيار الوطني الحرّ"، النائب جبران باسيل في مقر البطريركية في الأشرفية، في حضور النائب البطريركي المونسينيور باتريك مراديان، الأب أرام ابراهاميان، الخوري كارو طاتيوسيان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.
خلال اللقاء، قدّم باسيل التهانئ إلى البطريرك ميناسيان بعيد الميلاد وبحلول العام الجديد، متمنّياً له "أعياداً مجيدة ملؤها الخير والبركة، وسنة جديدة تحمل للعالم السلام والأمان والطمأنينة والاستقرار".
ومن ثمّ تطرقا للأوضاع العامّة في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط والحضور المسيحي فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل بحث مع البطريرك ميناسيان الأوضاع العامّة والحضور المسيحي فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.