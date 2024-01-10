هيئة بريطانية تتلقى تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا غرب الحديدة باليمن

اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا تقريبا إلى الغرب من الحديدة في اليمن.

وأوضحت أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.