اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا تقريبا إلى الغرب من الحديدة في اليمن.
وأوضحت أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة بريطانية تتلقى تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا غرب الحديدة باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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