الجامعة العربية تعد خطة شاملة لدعم التعليم فى غزة بعد انتهاء الحرب الاسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - بدات جامعة الدول العربية اعداد خطة شاملة لدعم العملية التعليمية فى غزة بعد الحرب الاسرائيلية الغاشمة علي القطاع .

وقال مدير ادارة التربية والتعليم والبحث العلمى فى جامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتور فراج العجمي فى تصريح له اليوم خلال احتفالية اليوم العربي لمحو الامية ؛ ان الخطة تستهدف وضع خطط مدروسة لتلافي التداعيات السلبية والمدمرة للحرب الاسرائيلية على العملية التعليمية في قطاع غزة .



واضاف ان الحرب الاسرائيلية اثرت على العملية التعليمية في غزة وادت الى فاقد كبير فى التعليم لابناء الشعب الفلسطينى ؛ حيث تسعى تلك الخطة العربية الى تعويض الفاقد التعليمى والتقليل من زيادة عدد الامية فى غزة بسبب تلك الحرب الاجرامية .

,نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح اليوم الأربعاء، احتفالية باليوم العربي لمحو الأمية تحت شعار"لحياة كريمة...اقرأ واكتب" بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية بصفتها الدولة صاحبة مبادرة إطلاق العقد العربي لمحو الأمية، والذي اعتمدته القمة العربية خلال الدورة 25 التي انعقدت في الكويت عام 2014 وذلك بإعلان العقد الحالي عقداً للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي واعتماد برنامج عمل يهدف للتخلص من هذه الظاهرة خلال عشر سنوات (2015-2024).

وتضمنت الاحتفالية عقد جلسة حوارية بمشاركة أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في مجال تعليم الكبار حول شعار الاحتفالية "لحياة كريمة..اقرأ واكتب" وأن محو الأمية لا يجب أن يقتصر على الأمية الأبجدية فقط ولكن يجب أن يهتم كذلك بمحو الأمية الرقمية.

وأكدت جامعة الدول العربية، أهمية توحيد الجهود للقضاء على الأمية، وبذل المزيد من العمل الدؤوب وتضافر الجهود لمواجهتها في الوطن العربي.



