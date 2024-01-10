كشفت صحيفة "هآرتس" بانه "تم تسريب معلومات هامة تحتوي على تفاصيل شخصية لموظفين حكوميين إسرائيليين من قاعدة بيانات حكومية، ووصلت إلى يد جهة أجنبية".

كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: تسريب معلومات هامة تحتوي على تفاصيل شخصية لموظفين حكوميين إسرائيليين من قاعدة بيانات حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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