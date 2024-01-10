بيان قمّة العقبة: نحذّر من إقامة مناطق آمنة في غزة ونؤكّد ضرورة تمكين الأهالي من العودة إلى بيوتهم

أكّد كلّ من الملك الأردني والرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، في بيان قمّة العقبة، "التصدي لخطط تهجير الفلسطينيين".
وجاء في البيان الصادر عن القمّة، "أننا نحذّر من إقامة مناطق آمنة في غزة، ونؤكّد ضرورة تمكين الأهالي من العودة إلى بيوتهم".
بدورها، أشارت الرئاسة المصرية، إلى أنّ "القمّة أكدت رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية".
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