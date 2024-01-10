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بيان قمّة العقبة: نحذّر من إقامة مناطق آمنة في غزة ونؤكّد ضرورة تمكين الأهالي من العودة إلى بيوتهم

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أكّد كلّ من الملك الأردني والرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، في بيان قمّة العقبة، "التصدي لخطط تهجير الفلسطينيين".

وجاء في البيان الصادر عن القمّة، "أننا نحذّر من إقامة مناطق آمنة في غزة، ونؤكّد ضرورة تمكين الأهالي من العودة إلى بيوتهم".

بدورها، أشارت الرئاسة المصرية، إلى أنّ "القمّة أكدت رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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