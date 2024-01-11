شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ ووزير المجالس النيابية وقيادات مستقبل وطن يقدمون واجب العزاء في والد النائب أكمل فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مساء اليوم الأربعاء، إلى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، لتقديم واجب العزاء في والد النائب أكمل فاروق، عضو مجلس الشيوخ، ووكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وكان في مقدمة الحضور كل من، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، والنائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، والنائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب، وعددا من قيادات حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأقارب وأسرة النائب أكمل فاروق.

وقدم المستشار "عبد الوهاب" خالص تعازيه للنائب أكمل فاروق، ولأسرة الفقيد الراحل، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة.