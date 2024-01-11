شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية باستمرار ممارسة الأنشطة الثقافية فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ناقشت لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى غيث، بشأن موقف تطوير قصر ثقافة منيا القمح بمحافظة الشرقية، ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال من قبل الشركة المنفذة من تاريخ الإسناد حتى الآن، وسط حضور الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس هاشم عبد الرحمن مدير إدارة المشروعات بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

بدورها، أكدت النائبة مى غيث، بأنه تم إخلاء مبنى قصر ثقافة منيا القمح من العاملين، تنفيذا لتوصيات اللجنة والحماية المدنية درء للخطورة، مشيرة إلى أنه تم الوعد بالبدء فى التنفيذ خلال ستة أشهر إلا أنه مضى عام كامل، ولم تبدأ أية أعمال بحجة إعادة المقايسة مرة أخرى، وطالبت بقيام الهيئة بجدول زمنى محدد للبدء والانتهاء من أعمال التطوير.

رد الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة مؤكداً على أنه بتاريخ 9/5/2023 وبعد إعداد المقايسات المعدة من المركز القومى لبحوث الإسكان تم التفاوض مع الجهة المنفذة للأعمال وتتضمن أعمال تدعيم والمعالجة الإنشائية بقيمة 26.510.00 جنيه تم بالفعل توفير مبلغ 10 مليون جنيه ، وأوضح أنه بتاريخ 5/7/2023 تم التعاقد مع الجهة المنفذة للأعمال المستجدة وبالقيمة ومدة التنفيذ، وأنه بعد صدور أمر الشغل تم مخاطبة الجهة المنفذة فى 9/7/2023 لاستئناف الأعمال بالموقع .

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة باستمرار الهيئة العامة لقصور الثقافة فى ممارسة الأنشطة الثقافية بمنيا القمح بالتنسيق بينها وبين محافظة الشرقية ومراكز الشباب لحين الانتهاء من أعمال التطوير بالقصر.

كما أوصت قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتنسيق مع النائبة مي غيث، لتحديد موعد لعقد اجتماع بشأن قصر ثقافة منيا القمح بحضور الجهة المنفذة ومندوب وزارة التخطيط وإعداد تقرير بشأن ما سيتم التوافق عليه من أعمال وتحديد جدول زمنى لبدء وانتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة القصر وإفادة اللجنة بما تم .