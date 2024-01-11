زيلينسكي يحذّر من عواقب "تردّد" الغرب في توفير مساعدات لكييف

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى ليتوانيا، من أن "تردّد" الدول الغربية بشأن توفير مساعدات إلى كييف، يشجّع فلاديمير بوتين الذي يرغب في "احتلال" كامل أراضي أوكرانيا، على مواصلة عملياته.

واوضح زيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الليتواني غيتاناس ناوسيدا من فيلنيوس التي بدأ منها أولى محطات جولته في دول البلطيق، "علينا التنبّه لخطاب بوتين. هو لن يتوقف. يريد احتلال كامل أراضينا". وتابع "إنّ تردّد حلفائنا في توفير المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، يتسبب أحياناً في زيادة تجرؤ روسيا وقوّتها".

وأشار زيلينسكي إلى أنّ بوتين لن يوقف أعماله العسكرية ما لم تضع أوكرانيا وحلفاؤها حدّاً له. ورأى أنّ هزيمة أوكرانيا من شأنها تعريض الدول المجاورة الأخرى لروسيا لخطر الغزو. وتابع "علينا أن نفهم أنّ ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ومولدافيا قد تكون الضحايا التالية في حال لم نصمد".

وأكد أنّ بلاده "تفتقر بشكل كبير" إلى أنظمة الدفاع الغربية المضادة للطائرات، لمواجهة القصف المكثّف الذي يطال البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. وقال "ضربت روسيا خلال الأيام الأخيرة الأراضي الأوكرانية بـ500 قذيفة دمّرنا 70% منها".