العسومي: القمة أكدت على 3 خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بشأن الوضع في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مضيفا أن القمة أكدت على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، باعتبارها أولويات ملحة لا تحتمل أي تأخير للتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، والناتج عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في القطاع وسياسة التدمير الشامل بكافة منشآت البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأضاف “العسومي” أن القمة أكدت على ثلاثة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بشأن الوضع في غزة تحت أي حال، وهم: رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ورفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض إعادة احتلال قطاع غزة.

وشدد ” العسومي” على دعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية الرامية للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مطالبا بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين العزل، وتمكين وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ.