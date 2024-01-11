قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة كابلات كهربائية عن الشبكة في منطقة البقاع

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​ رصدت نشاط عصابة يقوم أفرادها بسرقة الكابلات الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة في منطقة ​البقاع​، ما تسبّب بأضرار كبيرة في الشّبكة المذكورة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات الّتي قامت بها قطعات الشّعبة، تمكّنت من تحديد أفراد العصابة، ومن بينهم الرّأس المدبّر، ويُدعى: "ع. ف." (من مواليد عام 1984، مكتوم القيد)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 05/01/2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة الرّوضة- ​زحلة​".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه وآخَرين، بتنفيذ العديد من عمليّات سرقة الكابلات الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة في مناطق عدّة من محافظة البقاع، وبخاصّة الكابلات العائدة لشركة "​أوجيرو​"، وأنّهم كانوا ينقلون المسروقات على متن آليّة "بيك أب"، إلى محلّ له كائن في محلّة الرّوضة؛ حيث يتمّ تذويبها وبيعها"، لافتةً إلى أنّ "بتفتيش المحل، ضُبطت في داخله بقايا أسلاك مسروقة".

وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحق الموقوف، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف جميع أفراد العصابة".