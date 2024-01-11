مقتحم مصرف "فرنسبنك" في المشرفية غادر من دون الحصول على أي مبلغ

غادر الشّخص الّذي اقتحم مصرف فرع "فرنسبنك" في المشرفية، مطالبًا بوديعة أحد أقربائه، من دون الحصول على أيّ مبلغ. وكان عناصر من الجيش اللبناني والقوى الأمنية قد حضروا إلى المكان.

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