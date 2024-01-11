الحوثي: التصعيد الإسرائيلي في لبنان يزيد من عزم "حزب الله" وإصراره وتصعيده وموقفه الإيماني

أشار قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الى أن "تصعيد العدو الإسرائيلي في لبنان يزيد من عزم وإصرار إخوتنا في حزب الله وفي ثباتهم وتصعيدهم وموقفهم الإيماني"، لافتاً الى أن "أبناء الشعب العراقي في الحشد الشعبي والمجاهدين من أبناء الشعب العراقي موقفهم في تصاعد".

وأكد الحوثي، على أننا "لن نتردد إن شاء الله في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الأميركي، وأي اعتداء أميركي لن يبقى أبدا دون رد"، موضحاً أن "الرد على أي اعتداء أميركي لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدة صواريخ بل أكبر من ذلك".

وشدد على أنه "لن يردنا الموقف الأميركي والبريطاني لحماية السفن المرتبطة بإسرائيل ليواصل الإسرائيلي جرائمه بدون ازعاج، والموقف اليمني في منع السفن المرتبطة بإسرائيل من العبور في البحر الأحمر والاستهداف لها هو موقف فاعل ومؤثر جدا".

ولفت الى أن "الموقف اليمني في البحر كبّدَ العدو الصهيوني الخسائر الكبيرة في اقتصاده وله تأثيراته الممتدة إلى من يقفون معه ويدعمونه"، مؤكداً أنه "على أبناء الأمة أن يكون تحركهم نشطا وأن يستعيدوا زخم المظاهرات والمسيرات وأن يكونوا في حالة تعبئة مستمرة".

وأضاف "العدو الإسرائيلي يصر على ارتكاب الجرائم وممارسة التجويع والحصار الشديد للشعب الفلسطيني"، متابعاً "العدو الصهيوني يصر على الاستمرار في الإجرام بحق الشعب الفلسطيني في غزة والأمريكي يعارض وقف إطلاق النار".

وتوجه الحوثي، الى لشعوب الأمة بالقول "عبروا بتصاعد عن صوتكم المؤيد للشعب الفلسطيني وسخطكم لجرائم الأميركي والإسرائيلي والبريطاني والعنوهم، اسمعوا نداءات الأطفال والنساء وافتحوا لها قلوبكم وتعاملوا معها بضمائركم واستشعر مسؤوليتكم".

كذلك توجه بالنداء إلى "كل الشعوب في الخليج لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية، وأناشد الشعب المصري وأتوجه إليه بتذكيره بمسؤوليته الأخلاقية والإسلامية والإنسانية ليقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية".