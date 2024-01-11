لفتت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله"، في بيان، إلى أنّ "العدو الإسرائيلي استهدف مركزًا للدفاع المدني التّابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حانين، ما أدىّ إلى ارتقاء شهيدين وسقوط عدد من الجرحى كانوا متواجدين في المركز".
وشدّدت في بيان، على أنّ "ما حصل هو اعتداء صارخ على مركز يقوم على خدمة المواطنين اللّبنانيّين وإغاثتهم وإسعاف الجرحى والمصابين، جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على بلدنا وشعبنا، واستمرار للسّياسة الصّهيونيّة العدوانيّة الّتي ترتكز على القتل والإرهاب".
وكانت قد أعلنت غرفة عمليّات الدفاع المدني- الهيئة الصحيّة الإسلاميّة، في بيان، "استشهاد عنصرَين في الدّفاع المدني- الهيئة، جرّاء اعتداء صهيوني مباشر على مركز إسعافي في بلدة حانين، كما تمّ تدمير سيّارة إسعاف".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهداف العدو مركز الهيئة الصحية في حانين اعتداء صارخ واستمرار لسياسة القتل والإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.