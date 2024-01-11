"حزب الله": استهداف العدو مركز الهيئة الصحية في حانين اعتداء صارخ واستمرار لسياسة القتل والإرهاب

لفتت العلاقات الإعلاميّة في "​حزب الله​"، في بيان، إلى أنّ "العدو الإسرائيلي استهدف مركزًا للدفاع المدني التّابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حانين، ما أدىّ ‌‏إلى ارتقاء شهيدين وسقوط عدد من الجرحى كانوا متواجدين في المركز".

وشدّدت في بيان، على أنّ "ما حصل هو اعتداء صارخ على مركز يقوم على خدمة المواطنين اللّبنانيّين وإغاثتهم وإسعاف الجرحى ‏والمصابين، جرّاء ​العدوان الإسرائيلي​ المتواصل على بلدنا وشعبنا، واستمرار للسّياسة الصّهيونيّة العدوانيّة ‏الّتي ترتكز على القتل والإرهاب".

وكانت قد أعلنت غرفة عمليّات ​​الدفاع المدني​​- ​الهيئة الصحيّة الإسلاميّة​، في بيان، "استشهاد عنصرَين في الدّفاع المدني- الهيئة، جرّاء اعتداء صهيوني مباشر على مركز إسعافي في بلدة حانين، كما تمّ تدمير سيّارة إسعاف".