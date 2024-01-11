رئيس مجلس إدارة البريد المصري يترأس الاجتماع 44 للجنة العربية الدائمة للبريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

ترأس الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، الاجتماع الـ(44) للجنة العربية الدائمة للبريد بحضور رؤساء الإدارات البريدية من 18 دولة عربية وممثل المدير العام للاتحاد البريدي العالمي السيد هاشم الحاج، والوزير المفوض خالد والي مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومختار الشادلي المستشار الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي المكلف بالمنطقة العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد فاروق، وهو أيضا رئيس اللجنة العربية الدائمة للبريد، أهمية تعزيز التعاون العربي في قطاع البريد وتكثيف جهود الدول العربية من خلال إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية العربية لتبادل الخبرات والتجارب البريدية واللوجستية وتعزيز سبل التعاون بين البلدان العربية والخروج بأفضل النتائج والمقترحات التي تعبر عن مصالح البلدان العربية وعرضها بالاتحاد البريدي العالمي.

وأوضح أن اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد في دورتها الرابعة والأربعين تحمل أهمية كبيرة؛ حيث إنها تتناول مناقشة محاور وموضوعات هامة تعزز التعاون العربي المشترك في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه القطاع البريدي خلال الفترة الحالية، وكيفية التغلب عليها، وتقديم حلول وخدمات مبتكرة لخدمة المواطنين في جميع البلدان العربية في إطار توصيات الاتحاد البريدي العالمي لخطة التنمية الإقليمية المخصصة للبلدان العربية؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز التجارة الإلكترونية بجميع البلدان العربية.

وأشار إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة إصدار طابع بريد عربي مشترك عن غزة يوثق الأحداث الجارية في غزة ويعبر عن تضامن البلدان العربية مع القضية الفلسطينية، كما تم اعتماد نظام أجور بريد الرسائل والطرود والبريد العاجل لعام 2024، إلى جانب مناقشة خطة التنمية الإقليمية العربية 2022 - 2025، وكذلك مناقشة تقرير اجتماعات مجلسي الإدارة والاستثمار بالاتحاد البريدي العالمي للجلسة الرابعة في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى عرض نتائج المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي والذي أقيمت فعالياته في أكتوبر الماضي بالرياض، مهنئا المملكة العربية السعودية الشقيقة على نجاح استضافة المؤتمر بهذا الشكل المشرف، كما هنأ الدكتور شريف فاروق، رئيس البريد المصري الإدارات البريدية العربية التي حققت إنجازات ونتائج مشرفة وفقًا للمؤشر المتكامل للتنمية البريدية لعام 2023 الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي.

يذكر أن اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد هي لجنة منبثقة من مجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد سبق اجتماع اللجنة في دورتها الحالية اجتماعات تحضيرية لفرق العمل التابعة لها خلال الفترة من 8 إلى 9 يناير الجاري.