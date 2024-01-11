أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الإعتداءات الصهيونية على المدنيين و آخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني التطوعي في بلدة حانين الجنوبية واستشهاد المسعفين الشهيد علي محمود الشيخ علي والشهيد ساجد رمزي قاسم، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الخميس 11-1-2024 مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ".
وأكد الحزب أن "المقاومة مجدداً أنها جاهزة للرد الفوري على أي عدوان يطال المدنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا كريات شمونة بعشرات الصواريخ ردًا على استشهاد مسعفين في بلدة حانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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