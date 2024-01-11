"حزب الله": استهدفنا تجمعا لجنود إسرائيلين في تل شعر ومحيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:05 من بعد ظهر يوم الخميس 11-1-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تل شعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة".

كذلك أعلن الحزب، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 04:30 من عصر يوم الخميس 11-1-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا فيه ‏إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح". ‏