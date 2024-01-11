الخارجية الاميركية: سنواصل التشاور مع الشركاء بالمنطقة حول الخطوات المناسبة لمحاسبة إيران بعد الاستيلاء على ناقلة نفط

دانت وزارة الخارجية الاميركية استيلاء إيران على ناقلة نفط، ودعت إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. ولفتت الى ان الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع الشركاء بالمنطقة حول الخطوات المناسبة لمحاسبة إيران.

وطالبت إيران بالإفراج "فورا" عن ناقلة نفط احتجزتها في بحر عمان ردا على مصادرة واشنطن العام الماضي منها، شحنة من النفط تعود للجمهورية الإسلامية.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتل للصحافيين "على الحكومة الإيرانية أن تفرج عن السفينة وطاقمها فورا. هذه المصادرة غير المشروعة هي التصرف الأحدث من إيران أو المُسهَّل من إيران بهدف عرقلة التجارة الدولية".