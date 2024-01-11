جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان يعلن إحباط هجوم جديد بطائرة مسيّرة ضد قوات التحالف قرب مطار أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق "إسقاط" طائرة مسيّرة "مفخخة" كانت تستهدف قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" والقوات الأميركية المتمركزة قرب مطار أربيل مساء الخميس، وهو الهجوم الثاني خلال 24 ساعة.
وأفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي أنه "تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات غير الشرعية، استهدفت القاعدة العسكرية للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في مطار أربيل الدولي عند الساعة 18,50 مساء" الخميس (15,50 ت غ).
ولم يتم تبني هذا الهجوم بعد.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم قد أفاد مساء الأربعاء عن هجوم مماثل.
وتعرّضت القوات الأميركية لعشرات الهجمات منذ منتصف تشرين الأول، بعد أيام على اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في انعكاس للتوتر الإقليمي المتصاعد على خلفية تلك الحرب.
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