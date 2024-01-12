الحوثيون: مقتل 5 وإصابة 6 من القوات المسلحة اليمنية في الضربات الأمريكية البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين: العدو الأمريكي البريطاني أقدم على شن عدوان غاشم على اليمن ب73 غارة، ولن نتردد باستهداف مصادر التهديد كافة.

وتابع المتحدث باسم جماعة الحوثيين، "العدوان أسفر عن مقتل 5 وإصابة 6 أشخاص من القوات المسلحة اليمنية، والعدوان لن يثنينا عن موقفنا الداعم لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وأكد سريع أن العدوان الأمريكي البريطاني لن يمر دون رد ودون عقاب، ولن نتردد في قصف الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن سيادتنا.

وشدد سريع أن الحوثيين لم يستهدفوا أي دولة في العالم باستثناء إسرائيل، مؤكدًا استمرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر.

وأوضح أن الغارات استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعد، والقوات المسلحة قامت برد أولي وسنوسع الرد في وقت قريب جدا.

وأشار إلى أنه لا يوجد تحالف بحري في البحر الأحمر وهناك فقط عدوان أمريكي بريطاني، ونحن تواصلنا مع دول مشاركة في التحالف وأكدت لنا أنها لم تشارك في العدوان.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.