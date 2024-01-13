كيف نجحت "الزراعة" في ميكنة الرقابة على الأسمدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن الوزارة نجحت في ميكنة منظومة الرقابة على الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً على المنظومة بداية من خروجها من المصانع؛ وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة صرفها للمزارعين، مشيرًا إلى تسلمها وفقًا للحيازة الزراعية.

وأضاف الشناوي، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أنه تم التوسع في تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة من خلال توفير المعدات والآلات الزراعية.

وتابع رئيس قطاع الخدمات الزراعية: توزيع الأسمدة يبدأ بالأراضي القديمة مرورًا بالأراضي الجديدة والمستصلحة وتحديدًا مناطق الوادي الجديدة والمليون ونصف المليون وتوشكى.

ولفت الشناوي إلى التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية إلى تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف إلكترونيًّا لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة.

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