صوره عاريا.. إحالة أوراق طباخ متهم بقتل صديقه بالإسكندرية إلى المفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق "طباخ"، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحددت جلسة دور مارس المقبل للنطق بالحكم.

ترجع وقائع القضية المقيدة برقم 18005 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض وقتله بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "أ.ع.ر" طباخ تربطه علاقة صداقة قوية بالمجني عليه "م.ا.م"، ومنذ نحو عام نشب خلاف بينهما بسبب ادعاء المتهم أن المجني عليه صوره مقطع فيديو يظهر فيه عاريا.

وتبين من التحقيقات أن العلاقة انقطعت بين الطرفين لمدة عام ثم عادا للمقابلة مرة أخرى، وليلة الحادث، التقى المتهم بالمجني عليه صحبة أصدقاء آخرين بإحدى الشقق بدائرة القسم.

وأضافت التحقيقات، أن المجنى عليه شعر بالخوف وتوجه إلى شرفة الشقة إلا أن المتهم لاحقه وأخرج سكينا من طيات ملابسه مرددا "أنا هموتك".

وكشف تقرير الطب الشرعى أن المتهم سدد للمجنى عليه طعنات نافذة أودت بحياته.

ألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.