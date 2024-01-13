الدفاع المدني: تنفيذ عمليات إنقاذ أشخاص وسحب مياه وسيارات بمناطق عدة أثناء اشتداد العاصفة

لفتت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، إلى أنّ "غزارة المتساقطات الّتي لا زالت تطال العديد من المناطق اللّبنانيّة، تسبّبت بوقوع خسائر فادحة، لاسيّما في ​شمال لبنان​، حيث لا يزال عناصر ​الدفاع المدني​ ينفّذون عمليّات إنقاذ المواطنين بسبب ارتفاع منسوب المياه واجتياحها الطّرقات والمنازل والمحال التّجاريّة في العبدة والكنيسة في محافظة عكار"، مبيّنةً أنّ "العناصر أنقذوا 8 أطفال ومواطنة مسنّة من داخل أحد المنازل في بلدة العبدة".

وأوضحت في بيان عن حصيلة عمليّاتها خلال السّاعات الأخيرة أثناء اشتداد العاصفة، أنّ "في بلدة وادي خالد، أنقذ العناصر المواطنين المحاصرين بسبب غزارة ​السيول​، وفي الحيصة تمّ سحب المياه من داخل عدد من المتاجر. أمّا في القليعات العكاريّة فتمّ إنقاذ عدد من النّازحين من داخل الخيم الّتي اجتاحتها السيول، وفي عندقت تمّ سحب المياه من داخل منزلين؛ وفي القبيات تمّ سحب 3 سيّارات".

وأشارت المديريّة إلى أنّ "في أعالي صنين تمكّن عناصر الدّفاع المدني من إنقاذ 6 أشخاص كانوا قد احتُجزوا داخل سيّارتَين بسبب تراكم ​الثلوج​، أمّا في بكاسين فقام العناصر بجرف الأتربة والصّخور الّتي اقتلعتها ​الأمطار​ وتسبّبت بإعاقة حركة السّير".

وذكرت أنّ "في عنايا تمّ سحب سيّارة محتجزة بسبب تراكم الثّلوج، في اللقلوق سُحبت شاحنة "ريو" بسبب تراكم الثّلوج، وفي عيون السيمان جرى سحب سيّارة جرّاء تراكم الثّلوج. أمّا في محلة نهر الغدير وكفرشيما- ضاحية بيروت الجنوبية فقد عمل العناصر على تأمين السّلامة العامّة وفتح الأقنية، للحؤول دون ارتفاع منسوب المياه. وفي خلدة (الطريق العام والبحري) يواصل العناصر العمل على سحب عدد من السّيّارات بسبب ارتفاع منسوب المياه، وسحب فان من تحت جسر خلدة".