عرض عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال اتصال هاتفي وضع الطرق والانهيارات التي تسببت بها السيول والامطار في اليومين الماضيين في قضاء المتن خصوصا طريق نهر الكلب - زكريت والتصدع الذي أصابها والانهيارات التي حصلت على طول الطريق وتسببت بإقفالها.
واوضح انه "تلقى وعدا من حمية بوضع هذه الطريق في أولويات أعمال الصيانة التي ستنفذها الوزارة على الطرق التي شهدت أضرارا وانهيارات".
كانت هذه تفاصيل خبر رازي الحاج وحمية عرضا هاتفيا وضع الطرق في المتن بعد السيول والأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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