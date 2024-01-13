انت الان تتابع خبر البرلمان يوجه طلباً إلى الحكومة بشأن الوجود الأجنبي في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المندلاوي، بحسب بيان مقتضب للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ورد لـ الخليج 365، ان " قرار مجلس النواب الخاص بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق هو قرار مبدئي وثابت والذي حظى بقبول الشعب العراقي وحصل بمقبوليته".ودعا المندلاوي رئيس الحكومة إلى "تنفيذ القرار".

وفي وقت سابق، عقد مجلس النواب، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الجديد، والتي خصصها لانتخاب رئيس للمجلس.

