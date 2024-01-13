الجيش: توقيف 5 أشخاص في منطقتَي الأوزاعي وحرف سياد- الضنية لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - مديرية التّوجيه، في بيان، أنّ "ضمن إطار التّدابير الأمنيّة الّتي تنفّذها ​المؤسسة العسكرية​ في مختلف المناطق، أوقفت دوريّات من ​مديرية المخابرات​ 5 أشخاص، وفقًا لما يلي:

- المواطن (و. ح.) والسّوريَّين (م. م.) و(أ. ر.) في منطقة حرف سيّاد- ​الضنية​، لإقدامهم على قطع أسلاك كهربائيّة وسرقتها في بلدة بنشعي- ​زغرتا​.

- الفلسطيني (ج. ق.) في منطقة ​الأوزاعي​، لارتكابه جرائم السّرقة والنّشل وتعاطي ​المخدرات​ وترويجها، وكان قد نفّذ نحو 15 عمليّة سرقة في منطقة دوّار إيليّا- ​صيدا​، وضُبطت في حوزته كميّة من المخدرات.

- المواطن (ب. غ.) في منطقة الأوزاعي، لإقدامه على تعاطي المخدّرات وترويجها".

وأشارت إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".