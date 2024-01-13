الجيش: توقيف 5 أشخاص في منطقتَي الأوزاعي وحرف سياد- الضنية لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التّوجيه، في بيان، أنّ "ضمن إطار التّدابير الأمنيّة الّتي تنفّذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريّات من مديرية المخابرات 5 أشخاص، وفقًا لما يلي:
- المواطن (و. ح.) والسّوريَّين (م. م.) و(أ. ر.) في منطقة حرف سيّاد- الضنية، لإقدامهم على قطع أسلاك كهربائيّة وسرقتها في بلدة بنشعي- زغرتا.
- الفلسطيني (ج. ق.) في منطقة الأوزاعي، لارتكابه جرائم السّرقة والنّشل وتعاطي المخدرات وترويجها، وكان قد نفّذ نحو 15 عمليّة سرقة في منطقة دوّار إيليّا- صيدا، وضُبطت في حوزته كميّة من المخدرات.
- المواطن (ب. غ.) في منطقة الأوزاعي، لإقدامه على تعاطي المخدّرات وترويجها".
وأشارت إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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