الجيش الإسرائيلي: قتلنا 4 مسلحين تسللوا من لبنان إلى منطقة جبل روس بالجولان

زعم الجيش الإسرائيلي قتل 4 مسلحين "تسللوا من لبنان إلى منطقة جبل روس" بالجولان السوري. وفجر الأحد، أفادت قناة "المنار"، عن أكثر من 60 قذيفة ثقيلة استهدف بها الجيش الإسرائيلي مناطق واسعة في مرتفعات كفرشوبا والهبارية وشبعا.

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