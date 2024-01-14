حالة الطرق الجبلية في عدد من المناطق اللبنانية صباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري، بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة، هي كفرذبيان- حدث بعلبك، العاقورة- حدث بعلبك، عيناتا- الأرز، جرد مربين- الهرمل والقبيات- الهرمل.
وأوضحت أنّ طريق ترشيش- زحلة سالكة امام السيارات ذات الدفع الرباعي، مشيرة إلى أنّ "طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات حاليا".
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