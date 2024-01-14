خلال 2023.. العراق استورد "فستق" من تركيا بأكثر من 12 مليون دولار

بغداد - ياسين صفوان - وتنتج ولايتا "شانلي أورفة" و"غازي عنتاب"، الكمية الأكبر من الفستق الذي يشتهر بجودته العالية ومذاقه الفريد محليًا وعالميًا، وفقا للأناضول.

وبحسب اتحاد مصدري منطقة جنوب شرق الأناضول، فإن صادرات الفستق التركي وصلت خلال العام الماضي أسواق 96 بلدا حول العالم بينها العراق، وكمية الفستق الذي صدرته تركيا خلال 2023 بلغت 10 آلاف و390 طنا.

