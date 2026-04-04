الحكيم يؤكد على ضرورة منح الحكومات المحلية صلاحياتها الكاملة

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم التقى، صباح اليوم بمحافظ صلاح الدين هيثم الزهوان، واستمع منه إلى واقع الخدمات في المحافظة".

وأكد الحكيم "على أهمية تقديم الخدمات لعموم محافظة صلاح الدين بأقضيتها ونواحيها وقصباتها"، مشيراً إلى "أنها تمثل نموذجاً للتنوع العراقي ونقطة التقاء بين المحافظات المحيطة بها".

وجدد التأكيد "على ضرورة منح الحكومات المحلية صلاحياتها الدستورية والقانونية كاملة"، مؤكداً أن "هذه الحكومات تقع في تماس مباشر مع المواطن، مما يستوجب دعمها وتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه".

ودعا إلى "تعزيز التكامل والتواصل بين جميع القوى السياسية في المحافظة"، معرباً عن أن "ذلك كفيل بتحقيق الاستقرار فيها".

وشدد على "أهمية التواصل مع الكفاءات العلمية والجامعات والمراكز البحثية لإتاحة الفرصة لها في المساهمة الفاعلة في بناء المحافظة وتطويرها".