ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 23968 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ100، إلى 23968 شهيدًا.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن عدد الجرحى تجاوز 60582، بينهم أكثر 6200 جريح بحاجة ماسة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة، بسبب خطورة وضعهم الصحي، وعدم توفر العلاج في مستشفيات القطاع التي تعيش حالة انهيار صحي في منظومتها الصحية.

في السياق ذاته، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها أحياء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.