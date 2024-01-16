افادت 3 مصادر أمنية بان مطار أربيل العراقي يوقف الملاحة الجوية بعد دوي انفجارات بالمدينة، اثر تبني الحرس الثوري الايراني قصف اعدائه. وفي السياق، اشارت وكالة مهر الايرانية الى ان نتائج التحقيق في هجوم كرمان أثبتت أن مخططي الهجوم تدربوا في مراكز "صهيونية" شمال العراق.

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