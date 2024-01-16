اعلن الحرس الثوري الإيراني في البيان رقم 2، بانه "ردًا على الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواطنينا في كرمان، تم استهداف مواقع لقيادة وتجمعات التنظيمات الإرهابية في سوريا بعدد من الصواريخ الباليستية، والتفاصيل ستُعلن لاحقًا".

كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري في بيان رقم 2: ردًا على الهجمات الإرهابية في كرمان تم استهداف مواقع لقيادة وتجمعات التنظيمات الإرهابية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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