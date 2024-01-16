افادت وسائل اعلام اسرائيلية بحصول تبادل اطلاق النار خلال عملية تهريب من الحدود مع مصر مع قوات من الجيش الاسرائيلي، حيث اصيب عدد من الجنود وقتل عدد من المهربين.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام اسرائيلية: تبادل اطلاق النار عند الحدود المصرية حيث اصيب عدد من الجنود وقتل عدد من المهربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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