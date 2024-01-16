انت الان تتابع خبر الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "مراكز تجسس" في أربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحرس الثوري في بيان "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".



وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه "تم تدمير الأهداف"، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.

وكان مصدر أمني أفاد، بوقوع قصف صاروخي قرب القنصلية الامريكية في أربيل، مضيفاً أن "هناك اصوات غارات واطلاق نار كثيف في أربيل".