طفلة أمام شقة مغلقة.. هناء هربت من بطش زوجة أبيها في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من كشف تفاصيل العثور على طفلة بالصف السادس الابتدائي أمام شقة مغلقة بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك بعد هروب الطفلة من بطش زوجة أبيها المعاق بدنيًا نظرًا لتعديها عليها بالضرب، في واقعة شهدتها مدينة نبروه.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد على فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة من "أيمان.ع.ع"، 29 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمة بمنطقة قولونجيل، دائرة القسم بوجود طفلة امام الشقة ملك شقيقتها الكائنة بمنطقة عزبة الشال دائرة القسم متواجدة حاليا بالمملكة العربية السعودية والشقة مغلقة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث وبالفحص تبين تواجد الطفلة"هناء.أ.ش"، 11 عامًا - طالبة بالصف السادس الإبتدائي، ومقيمة طرف أسرتها بندر نبروه وبسؤالها، قررت بقيام زوجة والدها بطردها من المنزل وأنها دائمة التعدي عليها بالضرب والسب والشتم .وأضافت ان والدها معاق بدنيا "من ذوي الهمم".

باستدعاء زوجة والد الطفلة وتدعى رضا .ر.ف"، 21 عامًا، ربة منزل ومقيمة بندر نبروه وبسؤالها أفادت بأنها دائمة توبيخها لكثرة خروجها من المنزل.

حرر بذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي كلفت بالتحري حول الواقعة.