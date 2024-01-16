انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بـ"الوادي الجديد الأزهرية" غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن الشيخ فتحي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم الإثنين، أن 1639 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد المنطقة سيؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 يوم الثلاثاء المقبل. يتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتزامن مع اتخاذ جميع التدابير الأمنية والاحترازية اللازممة.

وأشار مدير منطقة الوادي الجديد الأزهرية إلى أن 680 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادة الابتدائية، بالإضافة إلى 959 طالب وطالبة من الشهادة الإعدادية في معاهد المنطقة، سيخوضون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

وكان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية قد التقى سابقًا برؤساء لجان امتحانات الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك لضمان جاهزية مراكز التصحيح والتأكد من الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تأكدت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية من اكتمال كافة التجهيزات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي ستجري في الفترة من 16 إلى 23 يناير الجاري، على مستوى 3 إدارات تعليمية بالمنطقة، وذلك وسط تنفيذ إجراءات أمنية واحترازية مشددة.