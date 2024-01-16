بسبب تنظيف المنزل.. ثلاثيني ينهى حياة طفلته في كفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

في حادث مأساوي، توفيت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا اليوم الإثنين، جراء تعرضها للضرب على يد والدها في عزبة سعيد التابعة لقرية إسحاقة بمركز كفر الشيخ، وذلك بعد أن أجبرها على تنظيف المنزل.

وفقًا للتفاصيل، فإن اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور شرطة المركز بوصول بلاغ من أهالي عزبة سعيد يفيد بأن والدًا اعتدى على ابنته بالضرب، مما أدى إلى وفاتها بسبب الإصابات التي تعرضت لها نتيجة للضرب الوحشي.

تحركت قوة من ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث للتحقيق، حيث تبين أن الفتاة الراحلة تُدعى "بسنت.م.ع"، وكانت تقيم في منزل والدها بعزبة سعيد. وكان وراء هذا الحادث المأساوي والدها (في العقد الثالث من العمر)، الذي اعتدى عليها بالضرب بسبب خلاف مع أسرته حول تنظيف المنزل.

تم القبض على الأب المشتبه به، وأقر بالتورط في الواقعة خلال التحقيق. تم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتم استدعاء طبيب شرعي لتوقيع الصفة التشريحية لتحديد سبب وفاة الطفلة.

تم تحرير المحضر اللازم حول الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.