وزير الخارجية القطري: الحرب الإسرائيلية ألحقت دمارا كاملا بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن مطالبة إسرائيل بالموافقة على مسار إلزامي ومُحدد زمنيا لتنفيذ "حل الدولتين" مفتاح الاستقرار السياسي مستقبلا في إسرائيل وفلسطين.

ولفت رئيس الوزراء القطري- في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء إلى أن حرب إسرائيل على قطاع غزة تسببت فى إلحاق دمار هائل بالقطاع.. وقال:"القصف الإسرائيلي طال كل مكان غزة ولم يتبقى منها شيء، لم تعد موجودة".

وأضاف: أنه "لا يمكن أن يكون لدينا حل للدولتين دون وجود حكومة وسياسيين في إسرائيل يؤمنون بالتعايش جنبا إلى جنب بسلام ولا يمكننا استمرار كل هذا دون إنهاء هذه الحرب".

وتطرق وزير الخارجية القطري إلى التوترات المستمرة في الضفة الغربية التي شهدت مقتل فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة إنهاء الانقسامات.

وحذرالشيخ محمد بن عبد الرحمن من مخاطر تصعيد الصراع في البحر الأحمر لتاثيره سلبيا على التجارة الدولية، مضيفا أن "الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية لن تحتوي هجمات الحوثيين دون وجود جهود دبلوماسية، وأن الوضع الإقليمي الحالي هو وصفة للتصعيد في كل مكان".