الوطن السورية: افتتاح السفارة السعودية في دمشق سيتم قريباً

أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن افتتاح السفارة السعودية في دمشق سيتم قريباً، وأن التحضيرات لافتتاحها ستبدأ خلال الأيام المقبلة على أن يتولى قائم بالأعمال رئاسة البعثة إلى حين تعيين سفير للسعودية في سوريا، الأمر الذي لن يستغرق وقتاً طويلاً حسب ما أكد مصدر دبلوماسي عربي بدمشق لـ"الوطن".

تجدر الإشارة إلى أن سفير سوريا لدى السعودية أيمن سوسان كان قد بحث، أمس، مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة والعمل العربي المشترك.