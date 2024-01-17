بلينكن: حكومة إقليم كردستان شريك قريب لنا وندين الاعتداءات الإيرانية

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "حكومة إقليم كردستان شريك قريب لنا"، وأن بلاده تدين بلا تردد الهجمات الإيرانية على أربيل.

واشار في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "بعد الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان العراق، تحدثت اليوم مع رئيس الوزراء مسرور بارزاني. إن حكومة إقليم كردستان شريك قريب لنا، وأمريكا تدين الاعتداءات الإيرانية بلا تردد".

وكان مكتب بارزاني قد أعلن أمس في بيان أن "الأخير اجتمع مع بلينكن في دافوس، وذكر أن بلينكن أعلن أن "أميركا والرئيس جو بايدن يحملان هذه الهجمات التي تستهدف إقليم كردستان على محمل الجد، وسيعملان اللازم لحماية أمن واستقرار إقليم كوردستان".