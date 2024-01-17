سفيرة السويد زارت المعهد الفني الانطوني في الدكوانة وتفقدت اقسامه

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زارت سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور حرم المعهد الفني الانطوني في الدكوانة، حيث كان في استقبالها مدير المعهد الأب شربل بوعبود، حيث جالت على اقسام المعهد وتفقدت ورش العمل في الفسيفساء والرسم على الزجاج.
بدوره شكر مدير المعهد الاب بوعبود السفيرة على الزيارة ووضعها في أجواء نشاطات المعهد وفي تفعيل دور المرأة العربية في المجتمع، من خلال الحرف والفنون التي يقوم المعهد بتعليمها.
من جانبها، ذكرت السفيرة السويدية "أننا نثمن عمل المعهد في نشر الفنون والحرف الفنية والتراثية على انوعها ونحيي الرهبانية الانطونية المارونية على هذه الرسالة السامية التي تقوم بها".
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