المطران معوض التقى افرام: لتعمل جميع القوى من أجل انهاض لبنان من جديد

استقبل المطران جوزف معوض المدير العام للأبحاث الزراعية ميشال أفرام الذي أطلعه على الشؤون العامة والمستجدات في نطاق عمله. وقدر المطران معوض ما يتميز به أفرام من كفاءة علمية ومن نزاهة ومناقبية في اختصاصه وعمله. وهو مشهود له بذلك من كثيرين. وتمنى المطران معوض، في حالة التفكك الذي نعيشه، أن تعمل جميع القوى من أجل انهاض لبنان من جديد وحل المشاكل العالقة بروح الحوار البناء. فهذه هي ميزة لبنان في صيغته التشاركية.

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