نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، تأكيده انه "وفقا للتقييمات الأخيرة للحرب المستمرة مع حماس فإن الصراع قد يستمر حتى عام 2025".
وفي وقت سابق، اعطى نتنياهو اليوم، موافقته على السماح لشحنة أدوية موجهة للمدنيين في غزة والاسرى الذين تحتجزهم حماس بالدخول إلى القطاع دون فحصها أولا من قبل إسرائيل، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ومن المتوقع أن تدخل الشحنة الاتية من قطر إلى غزة في وقت لاحق من اليوم، وستكون هذه أول شحنة تدخل القطاع من دون أن تفتشها إسرائيل أولا منذ بداية الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر جيروزاليم بوست عن نتانياهو: وفقا للتقييمات الأخيرة للحرب المستمرة مع حماس فإن الصراع قد يستمر حتى عام 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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