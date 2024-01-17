إشادة دولية بجهود الهلال الأحمر المصري فى مساعدات غزة "جهود جبارة"

ياسر رشاد - القاهرة - ثمنت مي الصايغ مسئولة التواصل الإعلامي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهود الهلال الأحمر المصري منذ بدء النزاع المسلح في غزة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت الصايغ - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن الهلال الأحمر المصري قام بجهود جبارة منذ بدء الحرب في غزة ، حيث قام بانشاء مستودعات مخازن في العريش" ، مشيرة إلى أن هناك حوالى 5700 شاحنة عبرت من مصر إلى غزة وأكثر من 39 دولة قامت بتقديم المساعدات الى مصر وقام الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني بايصالها إلى المواطنين المتضررين رغم التحديات والصعاب.

وأضافت أن المساعدات الإغاثية التي قدمت حتى الآن إلى قطاع غزة رغم أهميتها إلا أنها تظل قليلة مقارنة بالاحتياج الفعلي لسكان القطاع ، حيث أن الوضع على الأرض غاية في الصعوبة ومعقد جدا ومأساوي لذلك لابد من إيصال المساعدات إلى شمال القطاع لأن سلامة العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني والعاملين في المجال الإنساني على المحك لذلك نتمنى أن يكون هناك عبور آمن ومستدام لوصول هذه المساعدات لكل المناطق في قطاع غزة.

وأوضحت أن الوضع في جنوب غزة ليس بأفضل حال ، حيث أن مراكز الإيواء أصبحت ممتلئة ومكدسة بالنازحين وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض التنفسية ، كما يفترش المواطنون في العراء بسبب عدم وجود أماكن آمنة في غزة ، منوهة بأن الضغط أصبح كبير جدا بشأن الاحتياجات المطلوبة والخدمات الاسعافية من الهلال الأحمر الفلسطيني حيث أن هناك 900 ألف طفل في غزة بخطر من المجاعة وانتشار الأمراض التنفسية والهضمية وفقر الدم وسوء التغذية ، وهناك 50 ألف إمرأة حامل بوضع حرج ولا يوجد لديهم مقومات العيشة السليمة.