استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه مدير جهاز المخابرات القبرصي Tasos Tzionis يرافقه مستشار الأمن القومي، حيث جرى التداول بملف الحدود البحرية والهجرة غير الشرعية المنطلقة من الشواطئ اللبنانية.

كانت هذه تفاصيل خبر البيسري بحث مع مدير جهاز المخابرات القبرصي الهجرة غير الشرعية المنطلقة من الشواطئ اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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