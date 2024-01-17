حبس عصابة الاتجار في العملة بتهمة النصب على سيدة بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس 3 متهمين بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموالها بزعم تغيير العملة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة لهم تهم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين وتجارة العملة.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالي منها بزعم استبداله لعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفي بمنطقة المقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات بتضررها من أحد الأشخاص لقيامها بالاتفاق معه على استبدال مبلغ مالي بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، ولدى حضوره برفقة آخران واستبدال المبلغ وانصرافهما اكتشفت قيامه بالنصب والاحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.