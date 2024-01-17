حملت منه سفاحًا.. المشدد 15 عامًا لطالب اغتصب طالبة داخل المدرسة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عامًا لطالب، لاستدراجه طالبة قاصر داخل مدرسة بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، ومواقعتها جنسيًا داخل حمام المدرسة، مما أسفر عن إنجابها سفاحًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، في القضية رقم 6799 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 964 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "محمد.أ.م" 20عامًا، طالب، مقيم قرية أبو طاحون التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، لأنه في غضون عام 2022 بدائرة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، واقع المجني عليها "نور.و.ا" 17 عامًا، بغير رضاها بأن استدرجها إلى إحدى دورات المياه بالمدرسة محل دراستهما وتجرد من بنطاله وحسر عنها بنطالها وملابسها الداخلية وتعدى عليها جنسيًا محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، مستغلًا حالتها الصحية وتهديده لها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلت المجني عليها بتفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة، بأنها حال تواجدها بالمدرسة ومرورها أمام دورات المياه فوجئت بالمتهم حال قيامه بطلاء باب دورة المياه يجذبها عنوة داخل أحد الحمامات وكمم فاها مهددًا إياها بالإيذاء، وقام بتجريدها من ملابسها وحسر بنطاله، وعاشرها معاشرة الأزواج كرهًا عنها، مما أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، ودفعها أرضًا فلم تستطع القيام حتى حضرت شقيقتها وقامت بمساعدتها في النهوض وارتداء ملابسها.

وأدلت شقيقة المجني عليها بشهادتها، أنها على إثر تأخر شقيقتها، ذهبت إلى المدرسة فابصرتها مغشيًا عليها أرضًا بدورة المياه، فقامت بمساعدتها وأخبرتها شقيقتها المجني عليها بالواقعة عقب ذلك.

وأدلى الرائد أحمد عاطف العزب، رئيس مباحث مركز شرطة منية النصر، في ذلك الوقت بشهادته، أن تحرياته السرية دلت على ارتكاب المتهم واقعة التعدي على المجني عليها كرهًا عنها داخل إحدى دورات المياه بالمدرسة.