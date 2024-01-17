البنتاجون: الحوثيون شنّوا 30 هجومًا في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، اليوم الأربعاء، إن جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن شنوا منذ منتصف نوفمبر الماضي نحو 30 هجوما على الشحن الدولي والبحارة في البحر الأحمر.

وأكد رايدر على أن هجمات الحوثيين مشكلة دولية تتطلب استجابة عالمية وستواصل واشنطن العمل مع الحلفاء لحلها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من ضرب الأهداف التي كانت تنوي إصابتها في هجماتها ضد الحوثيين.

وأشار رايدر إلى أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الحوثيين ولا تسعى إلى صراع أوسع لكنها لن تسمح بتكرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

سبق وأن أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، إدراج جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفّذ بعد 30 يوما.

وأشار بيليكن إلى أن الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أنه في حال أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف، موضحا أن التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنح واشنطن الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني.

ولفت سوليفان إلى أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران.