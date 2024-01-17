اشار "التيار الوطني الحر" في بيان له ردا على تصريحات رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حول تحميله محور الممانعة والتيار الوطني الحر وبعض المستقلين مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في لبنان، الى ان "إن الحقد أعمى السيد سمير جعجع لدرجة أنه لا يستطيع أن يرى أن التيار الوطني الحر غير مشارك إطلاقا بأعمال الحكومة لا بل هو المعارض الوحيد بين القوى السياسية لكل أفعالها غير الميثاقية وغير الدستورية واللاشرعية أو قانونية، فيما هو يغطي علنا جلساتها غير المقبولة وقراراتها ومراسيمها غير المسموحة. قليلا من الحكمة يا "حكيم".

كانت هذه تفاصيل خبر "الوطني الحر" ردا على جعجع: نحن المعارض الوحيد للحكومة وهو يغطي علنا جلساتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.